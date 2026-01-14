Costrette da Julio Iglesias a fare ecografie pelviche il test per l’HIV e le malattie sessualmente trasmissibili | altri dettagli sulle denunce delle ex dipendenti

Nuovi dettagli emergono dalle denunce di ex dipendenti di Julio Iglesias, che accusano pratiche non conformi e richieste inappropriato. Le testimonianze, riportate dal media spagnolo elDiario, approfondiscono le accuse sull’obbligo di sottoporsi a esami medici non richiesti, come ecografie pelviche e test per l’HIV e malattie sessualmente trasmissibili. La vicenda solleva questioni importanti sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla trasparenza delle condotte professionali.

Fioccano altri dettagli inquietanti dalle denunce mosse da ex dipendenti di Julio Iglesias, finito nell’occhio del ciclone dopo le indiscrezioni pubblicate dal media spagnolo elDiario.es e l’emittente Usa in lingua spagnola Univision. Sono state rese note le nuove testimonianze raccolta da donne che accusano il cantante di abusi e pratiche vessatorie. Le ex dipendenti in particolare hanno raccontato che il cantante le faceva sottoporre a “ecografie pelviche, test per HIV e malattie sessualmente trasmissibili” ed entrava in possesso poi dei risultati. “Ci hanno mandato tutte dal medico. Ci hanno fatto fare dei test per le malattie sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Costrette da Julio Iglesias a fare ecografie pelviche, il test per l’HIV e le malattie sessualmente trasmissibili”: altri dettagli sulle denunce delle ex dipendenti Leggi anche: Settimana di test gratuiti per Hiv, epatiti e infezioni sessualmente trasmissibili: come fare Leggi anche: Aoui e Ulss 9 Scaligera contro le malattie sessualmente trasmissibili: consulenze e test gratuiti per un mese di prevenzione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti; Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne. Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali: indagine della procura spagnola in corso - Julio Iglesias, uno degli artisti più celebri della musica internazionale, si trova ad affrontare un'accusa grave che sta scuotendo il mondo della musica. msn.com

#Julio #iglesias #accusato di #aggressioni #sessuali Un racconto di abusi, violenze sessuali e psicologiche, in un ambiente di lavoro segnato da "isolamento, controllo e terrore" nel paradiso dei Caraibi. È quanto emerge dall'inchiesta esclusiva di elDiario.es facebook

