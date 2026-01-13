Maggio Musicale | Zubin Mehta dirigerà concerto fuori programma

Il Maggio Musicale Fiorentino annuncia un concerto fuori programma diretto da Zubin Mehta, in sostituzione di una delle date rimaste vacanti dopo l'annullamento dello spettacolo di Repim e Zakharova. L'evento rappresenta un'occasione speciale per gli appassionati di musica classica, offrendo un'esperienza di alto livello in un periodo di cambiamenti nel calendario della manifestazione.

Sostituzione di lusso per una delle due date rimaste vuote dopo l'annullamento dello spettacolo di Repim e Zakharova L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: Zubin Mehta dirigerà concerto fuori programma Leggi anche: L'Orchestra del mare al Maggio Musicale Fiorentino Leggi anche: Padova Urbs Organi, un concerto fuori programma alla riscoperta di Giuseppe Agus La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Zubin Mehta al Teatro del Giglio Giacomo Puccini; Radio3 Rai, la musica dal vivo dal 5 all'11 gennaio; Il patto dell’Otello. È il primo frutto dell’intesa tra i teatri di Pisa, Lucca e Livorno; Il Teatro del Giglio riprogramma Otello e annuncia un evento d’eccezione. Concerto fuori programma al Maggio diretto da Mehta - Il Teatro del Maggio ha annunciato per il 21 gennaio prossimo un concerto fuori programma dell'Orchestra del Maggio fiorentino diretta da Zubin Mehta. msn.com

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO/ Daniele Gatti e Zubin Mehta rileggono il mito greco - <span class="s1">L’84esimo Maggio Musicale Fiorentino sarà dedicato in gran parte al mito greco e all'amore, con la direzione, ma non solo, di Daniele Gatti e ... ilsussidiario.net

Zubin Mehta compie 88 anni: gli auguri del Maggio Musicale (e di tutto il suo pubblico) - Passerà il suo compleanno lontano dal podio, ma giusto un giorno, perché domani sarà nuovamente a dirigere la sua amata Turandot al Maggio Musicale Fiorentino. corrierefiorentino.corriere.it

TOSCA DECIDE DI FARSI RICORDARE E PUCCINI NON TRADISCE L'OTTIMA PROVA DI COSTANZO TUTTI PAZZI PER CHIARA ISOTTON Di Titti Giuliani Foti Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il sipario si alza e, con lui, anche le #aspettative: la - facebook.com facebook

L'ambasciata russa contro il Maggio musicale fiorentino dopo la decisione di sospendere lo spettacolo della ballerina Svetlana Zakharova x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.