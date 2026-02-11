Madonna di Lourdes l’omaggio di Leone XIV prima dell’udienza generale | ecco perché si celebra oggi

Oggi 11 febbraio, la Chiesa ricorda la Madonna di Lourdes. Prima dell’udienza generale, Papa Leone XIV si è fermato a pregare e ha acceso una candela davanti a una statua della Madonna. È un gesto che sottolinea il valore della giornata per i credenti e il legame speciale con il santuario francese.

Oggi 11 febbraio si celebra la Madonna di Lourdes. Prima di iniziare l'udienza generale del mercoledì Papa Leone XIV ha acceso una candela a una statua della Madonna di Lourdes. Il Pontefice ha sostato qualche attimo in preghiera. Oggi 11 febbraio, nel giorno della Madonna di Lourdes, si celebra anche la Giornata del Malato. Madonna di Lourdes: perché si celebra l'11 febbraio. La ricorrenza viene celebrata oggi perché proprio l'11 febbraio del 1858 a Lourdes ci fu la prima apparizione della Madonna a Bernadette Soubirous. Le apparizioni avvennero nella grotta di Massabielle, nel sud della Francia.

