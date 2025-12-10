Udienza Generale 10 dicembre 2025 Papa Leone XIV | la prospettiva dell’Eternità vince la sfida del transumanesimo

Nell'Udienza Generale del 10 dicembre 2025, Papa Leone XIV affronta la sfida del transumanesimo, evidenziando come la prospettiva dell’eternità e della Resurrezione di Cristo rappresentino risposte profonde e significative a questa tematica contemporanea. Un invito a riflettere sui valori spirituali e sulla centralità della fede di fronte alle sfide tecnologiche del nostro tempo.

All’Udienza Generale papa Leone XIV parla della sifda del transumano e come vincerla nella prospettiva dell’eternità e della Resurrezione di Cristo. Papa Leone XIV ha ripreso il ciclo di catechesi dell’Udienza Generale dopo il piccolo stop della settimana scorsa dovuto al suo viaggio apostolico in Turchia e Libano. Questa mattina, in una piazza san Pietro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Udienza Generale 10 dicembre 2025, Papa Leone XIV: la prospettiva dell’Eternità vince la sfida del transumanesimo

#PapaLeoneXIV arrivato in Piazza #SanPietro per l'udienza generale.

Alle ore 10.00, da Piazza San Pietro, Udienza Generale di Papa Leone XIV

