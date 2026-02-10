La Germania mette un freno alla proposta di Macron sugli eurobond. Un funzionario tedesco spiega che l’idea di un prestito comune rischia di distogliere l’attenzione dai problemi reali, come la produttività dei paesi europei. La questione ora si fa più complicata tra Parigi e Berlino, due pilastri fondamentali dell’Unione Europea.

L'ultimo di una serie di scontri tra Parigi e Berlino va in scena alla vigilia del vertice dei leader Ue: il governo di Friedrich Merz ha respinto fermamente la richiesta lanciata da Emanuel Macron di «un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale». L'ipotesi del presidente francese è stata resa nota in un'intervista a sei media europei pubblicata oggi dove Macron ha esortato l'Europa a lanciare un piano per nuovi prestiti comuni, o eurobond, per stimolare gli investimenti in settori strategici, definendolo una necessità economica se il continente vuole tenere il passo con Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Emmanuel Macron invita l’Europa a decidere se vuole diventare una vera potenza.

La proposta degli Eurobond di Macron è stata bocciata da Berlino, facendo saltare un’altra iniziativa tra Francia e Germania.

