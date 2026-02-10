Il presidente francese Emmanuel Macron spinge ancora per gli Eurobond, ma Berlino ribadisce il suo no. La Germania considera la proposta una distrazione, un tentativo di spostare l’attenzione dai problemi reali dell’Europa, come la produttività. Un funzionario tedesco ha detto a Politico che questa iniziativa non risolve nulla e rischia solo di rallentare le riforme di cui l’Unione ha bisogno. La tensione tra Parigi e Berlino resta alta, mentre si aspettano risposte concrete sui prossimi passi.

L'ultimo di una serie di scontri tra Parigi e Berlino va in scena alla vigilia del vertice dei leader Ue: il governo di Friedrich Merz ha respinto fermamente la richiesta lanciata da Emanuel Macron di «un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale». L'ipotesi del presidente francese è stata resa nota in un'intervista a sei media europei pubblicata oggi dove Macron ha esortato l'Europa a lanciare un piano per nuovi prestiti comuni, o eurobond, per stimolare gli investimenti in settori strategici, definendolo una necessità economica se il continente vuole tenere il passo con Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Germania mette un freno alla proposta di Macron sugli eurobond.

Emmanuel Macron invita l’Europa a decidere se vuole diventare una vera potenza.

