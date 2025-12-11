Il festival nero di Macerata nato con soldi della Regione Marche | 15mila euro all'associazione di estrema destra

Il festival “Nero” di Macerata, sostenuto con fondi pubblici provenienti dalla Regione Marche e dal Comune, è al centro di un’inchiesta che traccia il percorso dei finanziamenti destinati all’associazione di estrema destra Castelli di Carta, vicina a CasaPound. Attraverso documenti ufficiali, vengono analizzati i flussi di denaro che hanno supportato la rassegna Letture Maceratesi, sollevando interrogativi sulla trasparenza degli interventi pubblici.

Dalla Regione Marche al Comune di Macerata, fino all'associazione Castelli di Carta, vicina a CasaPound: carte alla mano, abbiamo seguito il percorso fatto dai fondi pubblici che hanno finanziato la rassegna di estrema destra Letture Maceratesi.

