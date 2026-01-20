Amnesty | la deriva autoritaria di Trump

Un anno dopo l’insediamento di Trump alla Casa Bianca, Amnesty International segnala un evidente peggioramento delle condizioni dei diritti umani negli Stati Uniti. La situazione evidenzia crescenti preoccupazioni riguardo alle politiche e alle pratiche adottate, che sembrano contribuire a una deriva autoritaria. Questa analisi offre un quadro obiettivo e approfondito delle sfide attuali, sottolineando l’importanza di un monitoraggio costante per tutelare i principi fondamentali.

4.00 A un anno dall'insediamento di Trump alla Casa Bianca, Amnesty International denuncia un peggioramento dei diritti umani negli Usa. Nel rapporto intitolato "Suonare l'allarme", l'organizzazione parla di "crescenti pratiche autoritarie" dell'amministrazione repubblicana. Secondo Amnesty, tali politiche "stanno erodendo i diritti umani nel Paese e nel mondo". Nel mirino finiscono in particolare "l'indebolimento dello stato di diritto e gli attacchi alla libertà di espressione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: "Stop a deriva autoritaria", l'attacco dei No Ovovia

Leggi anche: Piazzapulita, Formigli: "Con la deriva autoritaria si va in montagna?". La surreale risposta di Schlein

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zan: “Il rapporto di Amnesty International smaschera la deriva autoritaria del Governo” - “Il rapporto 2024/2025 di Amnesty International sullo stato di diritto in Italia è a dir poco allarmante e dimostra come le scelte del Governo Meloni stiano trascinando l’Italia fuori dal perimetro ... partitodemocratico.it

Venerdì sarò in piazza del Campidoglio per il popolo iraniano alla manifestazione convocata da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice. Perché quello che sta accadendo in Iran è un massacro. È uno dei più efferati crimini contro l - facebook.com facebook