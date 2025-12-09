Leone XIV preoccupato per un eventuale Dio digitale | ecco come lo scontro con la Silicon Valley potrebbe cambiare il nostro futuro
Con l'avvento di Leone XIV, si parlava di una possibile Rerum digitalium. Un'ipotesi suggestiva che richiama manifestamente la Rerum Novarum del 1891 di Leone XIII, l'enciclica nella quale il Pontefice dell'epoca analizzava con straordinaria lungimiranza le conseguenze sociali della Seconda rivoluzione industriale. Beh, in questi primi mesi di magistero, il nuovo Papa ha spesso parlato di rivoluzione digitale, affermando con forza il bisogno di «rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro».
Papa Leone: “Passi verso la pace a Gaza. Sono addolorato per i palestinesi e preoccupato per l’antisemitismo”
Leone XIV: “preoccupato per insorgere dell’odio antisemita”
Alle ore 10 in piazza San Pietro Leone XIV incontra fedeli e pellegrini arrivati a Roma per l'Anno Santo
Leone XIV preoccupato per un eventuale «Dio digitale»: ecco come lo scontro con la Silicon Valley potrebbe cambiare il nostro futuro - Tensione tra Vaticano e Big Tech: Leone XIV mette in guardia sui pericoli dell'Ai, mentre la Silicon Valley rilancia il suo tecno-
