Dolcificante comune in prodotti light associato a malattie del fegato secondo un nuovo studio

Ricercatori dell'Università di Washington hanno osservato che il sorbitolo, un comune dolcificante, quando raggiunge il fegato viene convertito in fruttosio e può innescare la malattia del fegato grasso (steatosi epatica). I risultati dovranno essere confermati da studi più approfonditi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Comune di Castelbuono - Ieri due esemplari di frassino da manna, fraxinus ornus e fraxinus angustifolia, delle Madonie sono stati piantati nei Giardini vaticani, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero L’iniziativa – promossa dall’azienda "Fiascona - facebook.com Vai su Facebook

Dolcificante comune in prodotti light associato a malattie del fegato, secondo un nuovo studio - Ricercatori dell'Università di Washington hanno osservato che il sorbitolo, un comune dolcificante, quando raggiunge il fegato viene convertito in fruttosio ... Si legge su fanpage.it

Un comune dolcificante può provocare danni al DNA, secondo un studio. Esperta: “Smettete di usarlo” - Il sucralosio, un comune dolcificante presente in cibi e bevande “light”, secondo un nuovo studio è in grado di danneggiare il DNA e provocare l'intestino permeabile. fanpage.it scrive

Dolcificanti e rischi per la salute, il sorbitolo preoccupa gli scienziati - Una nuova ricerca ribalta certezze e mette in crisi la moda del “senza zucchero” ... Riporta notizie.tiscali.it

Un dolcificante molto usato potrebbe danneggiare i vasi cerebrali - Un team di ricerca statunitense del Laboratorio di biologia vascolare integrativa presso il Dipartimento di Fisiologia Integrativa dell'Università del Colorado di Boulder, guidato dal Dr. Lo riporta msn.com

Bisogna diffidare dei dolcificanti? Il parere degli esperti - Sintetizzati in laboratorio o estratti da piante, questi additivi sono molto presenti negli alimenti industriali. Da msn.com

Questo dolcificante usato comunemente dalle industrie alimentari sta creando seri danni all’intestino - Lo aveva suggerito uno studio nel 2021, le aveva sconsigliate l’OMS e ora c’è un altro riscontro per uno di ... Da greenme.it