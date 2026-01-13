Il caso dei 14 morti Brandi striglia Agnelli | Stop agli allarmismi
La minoranza di Rinascimento Castiglionese chiede maggiore chiarezza sulla vicenda dei 14 decessi a Castiglion Fiorentino, sottolineando la necessità di evitare allarmismi e di attendere informazioni ufficiali. Dopo le dichiarazioni del sindaco Mario Agnelli, i membri del gruppo richiedono un approccio più misurato e trasparente per comprendere meglio i fatti e rassicurare la comunità.
di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO Toni più misurati e richiesta di chiarimenti ufficiali. È su questo piano che la minoranza consiliare di Rinascimento Castiglionese interviene sulla vicenda dei decessi registrati a Castiglion Fiorentino nei primi giorni dell’anno, dopo l’ampia eco mediatica seguita alle dichiarazioni del sindaco Mario Agnelli. Nei giorni scorsi Agnelli, attraverso un post sui social, aveva richiamato l’attenzione sul numero di funerali concentrati in un breve arco di tempo (14 in tutto in 10 giorni), parlando di una situazione "non normale" e distinguendo tra casi "largamente annunciati" e altri sui quali "non sappiamo cosa pensare". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: SS106, Minasi: "Stop agli allarmismi sul definanziamento dell’arteria ionica"
Leggi anche: L’anno amaro dei lutti a raffica: "Triplicata la media dei morti". Agnelli: allarme spopolamento
In 10 giorni 14 morti, scatta interrogazione di Brandi dopo le parole del sindaco: Faccia chiarezza. Così è allarmismo; Il caso dei 14 morti. Brandi striglia Agnelli: Stop agli allarmismi; Dodici decessi in nove giorni, Agnelli: Media fuori dal normale. Brandi presenta un'interrogazione; Rinascimento Castiglionese: sui decessi a Castiglion Fiorentino serve chiarezza, non allarmismi..
In 10 giorni 14 morti, scatta interrogazione di Brandi dopo le parole del sindaco: "Faccia chiarezza. Così è allarmismo" - Secondo Paolo Brandi certi titoli "sensazionalistici" e "dichiarazioni amplificate dai media" creano "un allarmismo diffuso e in seconda battuta non fanno bene all’immagine del paese. corrierediarezzo.it
Media e ong riportano di oltre cento morti e più di duemila arresti in Iran dallo scoppio delle proteste anti-regime. Teheran ha annunciato di essere pronta a rispondere in caso di interventi di Usa e Israele. In Europa migliaia in piazza per mostrare sostegno al - facebook.com facebook
1450 morti nell'ultimo anno. Sul lavoro si muore come mosche perché non vengono rispettare le norme sulla salute e sulla sicurezza. Le imprese le considerano un costo e i costi vanno abbattuti. @ilfattoblog x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.