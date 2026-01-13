Il caso dei 14 morti Brandi striglia Agnelli | Stop agli allarmismi

La minoranza di Rinascimento Castiglionese chiede maggiore chiarezza sulla vicenda dei 14 decessi a Castiglion Fiorentino, sottolineando la necessità di evitare allarmismi e di attendere informazioni ufficiali. Dopo le dichiarazioni del sindaco Mario Agnelli, i membri del gruppo richiedono un approccio più misurato e trasparente per comprendere meglio i fatti e rassicurare la comunità.

di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO Toni più misurati e richiesta di chiarimenti ufficiali. È su questo piano che la minoranza consiliare di Rinascimento Castiglionese interviene sulla vicenda dei decessi registrati a Castiglion Fiorentino nei primi giorni dell'anno, dopo l'ampia eco mediatica seguita alle dichiarazioni del sindaco Mario Agnelli. Nei giorni scorsi Agnelli, attraverso un post sui social, aveva richiamato l'attenzione sul numero di funerali concentrati in un breve arco di tempo (14 in tutto in 10 giorni), parlando di una situazione "non normale" e distinguendo tra casi "largamente annunciati" e altri sui quali "non sappiamo cosa pensare".

