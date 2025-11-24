Avvistamento lupi la Lav | No agli spari sì alla convivenza responsabile

ANCONA – Lupi vicino alle aree urbane, ci sono stati diversi avvistamenti negli ultimi mesi, in città, la Lav invita a una riflessione e dice no agli spari contro gli animali come soluzione. Il concetto è molto più profondo e va trovata una convivenza responsabile perché il lupo non aggredisce. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Avvistamento lupi, la Lav: «No agli spari, sì alla convivenza responsabile»

Contenuti che potrebbero interessarti

Ecco l'intervista al Presidente Luigi Conte a cura di Claudio Comirato per Tvrs sulla questione "lupo": come comportarsi in caso di avvistamento. Gli esemplari avvistati sono lupi "in dispersione" cioè che vagano alla ricerca di un territorio libero da altri branchi - facebook.com Vai su Facebook

Lupi ad Ancona, la Lav contro gli allarmi: "Il vero pericolo è la disinformazione" - L’associazione denuncia i titoli sensazionalistici e rifiuta ogni ipotesi di spari: nessuna emergenza in corso, servono informazione, prevenzione e collaborazioni tra istituzioni e cittadini per una c ... Come scrive msn.com

Lodi, un branco di lupi avvistato vicino alle case e all'autostrada: cosa fare e cosa no - Massalengo (Lodi), 19 aprile 2025 – Lupi vicini alle case, il sindaco avverte “tenete in sicurezza gli animali domestici”. Scrive ilgiorno.it

Lupi, continuano gli avvistamenti: “Sterilizzare alcuni esemplari. Evitare che dilaghi come le nutrie” - "Serve un intervento da parte delle istituzioni, intervento che preveda la sterilizzazione di un determinato numero di lupi. Si legge su ilrestodelcarlino.it