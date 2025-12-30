Scienza Tecnologie e Università | ecco le misure previste nella Manovra

La Manovra finanzia interventi significativi nel settore della scienza, delle tecnologie e dell’università. Tra le misure principali, sono previsti oltre 1,5 miliardi di euro per il Fondo per la Programmazione della ricerca, nuovi fondi per l’Erasmus, e investimenti per l’alloggio studentesco e lo sviluppo tecnologico nel Mezzogiorno. Questi interventi mirano a rafforzare il sistema di ricerca e formazione in Italia, sostenendo innovazione e crescita sostenibile.

Oltre 1,5 miliardi di euro  per il  nuovo Fondo per la Programmazione della ricerca, 3 milioni di euro per il potenziamento dell’ Erasmus italiano, garantito il raggiungimento di  60mila posti letto  per studenti universitari fuori sede entro l’orizzonte temporale del  PNRR, 56,4 milioni di euro  per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nel Mezzogiorno, 60 milioni per il piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca e l’istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca. Sono le misure di interesse del Mur previste nella manovra di bilancio. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

