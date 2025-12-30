Scienza Tecnologie e Università | ecco le misure previste nella Manovra

La Manovra finanzia interventi significativi nel settore della scienza, delle tecnologie e dell’università. Tra le misure principali, sono previsti oltre 1,5 miliardi di euro per il Fondo per la Programmazione della ricerca, nuovi fondi per l’Erasmus, e investimenti per l’alloggio studentesco e lo sviluppo tecnologico nel Mezzogiorno. Questi interventi mirano a rafforzare il sistema di ricerca e formazione in Italia, sostenendo innovazione e crescita sostenibile.

Oltre 1,5 miliardi di euro per il nuovo Fondo per la Programmazione della ricerca, 3 milioni di euro per il potenziamento dell' Erasmus italiano, garantito il raggiungimento di 60mila posti letto per studenti universitari fuori sede entro l'orizzonte temporale del PNRR, 56,4 milioni di euro per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nel Mezzogiorno, 60 milioni per il piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca e l'istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca. Sono le misure di interesse del Mur previste nella manovra di bilancio.

