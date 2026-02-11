L’università d’Annunzio alla Bit di Milano | il mare diventa fattore di cura e benessere

L’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara partecipa alla Bit di Milano con un progetto che punta sul mare come elemento di salute e benessere. La scuola vuole far capire che il mare non è solo una meta turistica, ma può aiutare a curare e migliorare la qualità della vita. La proposta è arrivata tra gli stand della fiera, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore.

Alla Borsa internazionale del Turismo di Milano C'è anche l'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara con un progetto innovativo: il mare non è solo una destinazione turistica, ma un vero e proprio fattore di cura. Nello stand della Regione Abruzzo, presente alla fiera di.

