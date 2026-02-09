‘Villaggio Thermalia’ | la cultura del benessere e il turismo termale arrivano alla BIT di Milano

Alla BIT di Milano torna “Villaggio Thermalia”, il progetto di Federterme che porta in fiera la cultura del benessere e il turismo termale italiano. L’evento si terrà dal 10 al 12 febbraio a Fieramilano Rho, dove si potranno scoprire le novità del settore e le offerte delle strutture termali.

Alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma dal 10 al 12 febbraio a Fieramilano Rho, torna “Villaggio Thermalia”, il progetto di Federterme Confindustria dedicato alla cultura del benessere e al turismo termale italiano. Un appuntamento che negli ultimi anni si è affermato come riferimento nazionale per raccontare il termalismo non solo come destinazione, ma come esperienza contemporanea capace di unire salute, prevenzione, sostenibilità e qualità della vita. Terme come luoghi di equilibrio. Nella nota diffusa dall’organizzazione si spiega che “ Il Villaggio Thermalia nasce da una visione che pone il benessere al centro di un nuovo modo di vivere, viaggiare e prendersi cura di sé. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Mercoledi alle 14:30, Taormina partecipa alla BIT di Milano con un incontro dedicato al turismo culturale.

Vietri sul Mare si prepara a partecipare alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026.

