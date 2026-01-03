Cosa vuole fare Cipro alla guida del Consiglio dell’Unione europea

Nel primo semestre del 2026, Cipro assumerà la presidenza del Consiglio dell’Unione europea, l’organo che coordina le decisioni dei ministri dei ventisette paesi membri. Questa fase rappresenta un momento importante per l’UE, offrendo a Cipro l’opportunità di indirizzare le priorità e promuovere il dialogo tra gli Stati membri in un contesto di sfide e opportunità condivise.

Per i primi sei mesi del 2026 toccherà a Cipro presiedere il Consiglio dell’Unione europea, l’organo decisionale che riunisce i ministri dei ventisette Stati membri. A distanza di quattordici anni dal suo primo mandato, Nicosia si prepara ad assumere di nuovo l’incarico presidenziale, che nei fatti significa stabilire l’agenda degli incontri ministeriali, guidare i negoziati e definire le priorità politiche dell’Europa. La Danimarca, che ha presieduto il Consiglio nell’ultimo semestre del 2025, consegna allo Stato cipriota il delicato compito di guidare l’Europa in un momento di profonda instabilità politica e incertezza economica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Questo è il momento dell’Europa: Cipro chiede un’Unione forte, autonoma e aperta al mondo! #CY2026EU

