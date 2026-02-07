Valanga fatale | addio a Sebastiano Erba e Alfio Muscetti

Una valanga ha sepolto due scialpinisti sul Monte Meriggio, sopra Albosaggia. Sebastiano Erba e Alfio Muscetti sono morti in quella che si è rivelata una tragedia improvvisa. La montagna, di solito luogo di sport e libertà, si è trasformata in una scena di dolore. I soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita questa mattina, dopo che la slavina si è staccata nel tardo mattino. La zona è sotto shock, e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Tragedia in Valtellina: i due scialpinisti avevano 35 e 46 anni. Un terzo uomo è riuscito a salvarsi ma resta in gravi condizioni La montagna di casa si è trasformata in un luogo di tragedia. Si chiamavano Sebastiano Erba e Alfio Muscetti i due scialpinisti che hanno perso la vita nella valanga staccatasi nella tarda mattinata di oggi sul Monte Meriggio, sopra Albosaggia, in Valtellina. Avevano rispettivamente 35 e 46 anni. Con loro c’era un terzo escursionista, 53enne, che è riuscito a liberarsi dalla neve ma che è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, i tre stavano affrontando un’escursione di scialpinismo quando, poco dopo mezzogiorno, una valanga si è improvvisamente staccata lungo il versante del Monte Meriggio, travolgendoli.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Valanga Meriggio Valanga sul Pizzo Meriggio: muore il sondriese Sebastiano Erba Una valanga ha travolto Sebastiano Erba, 35 anni di Sondrio, mentre scialpinista si trovava sulla parete Nord del Pizzo Meriggio, ad Albosaggia. Malore fatale in casa: muore una donna di 58 anni, vano l’intervento della Croce Rossa di Lurago d’Erba Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, a Nibionno, una donna di 58 anni è deceduta nella propria abitazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Valanga Meriggio Vigile del fuoco da pochi mesi a Trieste: addio a Carlo Notari, vittima di una valanga a Casera RazzoIl drammatico episodio avvenuto ieri al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. La nota di cordoglio dei vigili del fuoco: Ci stringiamo attorno ai familiari di Carlo, per sostenerli nel dolore e ... triesteprima.it Consigli pratici per attori in erba. Con #MaxAngioni Le Iene #GabrieleMuccino #LeCoseNonDette facebook

