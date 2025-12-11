Tassa di due euro sui pacchi extra Ue chi deve pagarla e cosa succede a chi acquista low-cost su Shein Temu e AliExpress

Dal 2026, chi acquista prodotti low-cost su piattaforme come Shein, Temu e AliExpress potrebbe dover pagare una tassa fissa di 2 euro per ogni pacco proveniente da fuori Ue. Questa misura interessa principalmente gli acquisti da siti extra Ue e mira a regolamentare le importazioni di articoli a basso costo, con implicazioni per i consumatori e le piattaforme di e-commerce.

Dal 2026 chi compra su piattaforme come Shein, Temu, AliExpress e in generale da siti extra Ue potrebbe pagare un contributo fisso di 2 euro per ogni pacco ''low cost'',. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tassa di due euro sui pacchi extra Ue, chi deve pagarla e cosa succede a chi acquista low-cost su Shein, Temu e AliExpress

Verona: tassa di 12 euro dal 6 dicembre al 6 gennaio per il balcone degli innamorati. #DentrolaNotizia - facebook.com Vai su Facebook

Con l’introduzione della tassa di 500 euro per i pagamenti in contante superiori ai 5.000 euro, la Lega è alla ricerca di un nuovo modo per raschiare il fondo del barile mettendo le mani nelle tasche degli italiani. La mascherano come una libertà, ma invece è s Vai su X

Chi deve pagare la tassa sui piccoli pacchi dal 2026 e quanto costa: la novità in Manovra - La nuova tassa di due euro sui pacchi che valgono fino a 150 euro è prevista dalla legge di bilancio 2026. Come scrive fanpage.it

Tassa di 2 euro sui pacchi fino a 150 e cedolare al 21% per gli affitti brevi solo sulla prima casa: manovra, tutte le novità - Spunta la proposta di tassare i pacchi, anche quelli che partono e arrivano in Italia. Scrive msn.com