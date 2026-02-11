Lucca pessima prestazione da titolare nel Nottingham i tifosi | Deve andarsene è un asino

I tifosi del Nottingham Forest non hanno risparmiato critiche dopo la partita di ieri. La seconda apparizione di Lucca da titolare si è trasformata in una delusione, con molti che chiedono che lasci il club. Le sue prestazioni sono state giudicate scadenti, e sui social sono spuntati commenti duri: “Deve andarsene” e “è un asino”. La prima gara, invece, aveva lasciato qualche speranza con il gol segnato subito, anche se la squadra aveva perso 3-1. Ora, però, l’attenzione si concentra sul suo futuro in In

Se la prima apparizione in Premier, col Nottingham Forest, era andata benissimo con il gol segnato appena entrato (ma il Nottingham aveva comunque perso 3-1), la seconda è andata decisamente male. Lucca è stato schierato titolare contro il Wolverhampton ultimo in classifica. È rimasto in campo per 71 minuti e la sua prestazione è stata orribile: appena undici i palloni i toccati in 71 minuti, come se non fosse proprio sceso in campo. I tifosi lo hanno criticato su X. C'è chi lo definisce esilarante, ridicolo, asino.

