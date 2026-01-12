Dopo la recente sconfitta contro il Südtirol, i tifosi dell'Spezia esprimono delusione e preoccupazione. La prestazione della squadra è stata giudicata insufficiente, evidenziando alcune criticità da affrontare per ritrovare fiducia e solidità. La voce dei fedelissimi si fa sentire, sottolineando la necessità di un miglioramento nelle prossime partite per sostenere il cammino della squadra.

Torna a soffiare il vento del malcontento tra i tifosi aquilotti per la grave sconfitta patita dalle Aquile nello scontro diretto contro il Sud Tirol: "Il solito Spezia deludente, che non ha retto l’intensità degli avversari. E poi perché Donadoni non ha schierato titolari Lapadula e Artistico?". Le preoccupazioni sono a livello esponenziale: "Classifica pessima, urgono rinforzi in difesa, a centrocampo e in attacco". Amareggiato Arnaldo Pellegri: "C’è delusione perché lo Spezia ha resuscitato una squadra che non vinceva da cento giorni. A livello di intensità e di voglia di vincere il Sud Tirol ci ha messo qualcosa in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La voce dei fedelissimi. Tifosi in ansia dopo la pessima prestazione

