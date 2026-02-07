Lorenzo Lucca subito a segno in Premier League | i tifosi del Nottingham Forest esaltano l'ex Napoli

Lorenzo Lucca apre subito le sue imprese in Premier League. Con il Nottingham Forest, l’attaccante italiano ha segnato il primo gol nella sua prima partita contro il Leeds, facendo impazzire i tifosi. I supporter del club inglese sono già entusiasti del suo impatto in campo.

