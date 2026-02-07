Lorenzo Lucca subito a segno in Premier League | i tifosi del Nottingham Forest esaltano l'ex Napoli
Lorenzo Lucca apre subito le sue imprese in Premier League. Con il Nottingham Forest, l’attaccante italiano ha segnato il primo gol nella sua prima partita contro il Leeds, facendo impazzire i tifosi. I supporter del club inglese sono già entusiasti del suo impatto in campo.
Grande esordio di Lorenzo Lucca in Premier League con la maglia del Nottingham Forest: l'attaccante arrivato dal Napoli è andato subito a segno nel match contro il Leeds.
Lucca al Nottingham Forest: ufficiale il passaggio dell’attaccante in Premier League dal Napoli di Conte. Era accostato alla Juventus – FOTO
Lucca si trasferisce dal Napoli al Nottingham Forest, entrando a far parte della Premier League.
Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurri
L’attaccante Lucca lascia il Napoli e si trasferisce al Nottingham Forest, in Premier League.
Lorenzo Lucca lascia Napoli direzione Nottingham Forest
Lorenzo Lucca subito a segno in Premier League: i tifosi del Nottingham Forest esaltano l'ex Napoli
Lorenzo Lucca subito in rete: il debutto in Premier League fa rima con il primo goal
Subentrato nella ripresa di Leeds-Nottingham Forest, Lucca ha trovato subito il goal: per la sua squadra, però, è arrivata una sconfitta per 3-1.
LUCCA SI SBLOCCA IN PREMIER, MA NON BASTA Arriva il primo gol con la maglia del Nottingham Forest per Lorenzo Lucca, a segno nella trasferta persa 3-1 contro il Leeds United. Una rete che interrompe l'attesa personale dell'attaccante italiano, ma ch
L'agente di Lorenzo Lucca, Beppe Riso, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ex attaccante del Napoli "Adesso è nell'NBA del calcio" dichiara l'agente del giocatore che, nei suoi mesi al Napoli, non ha trovato l'impatto positivo che ci si aspettava.
