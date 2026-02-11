Luca Bizzarri su Andrea Pucci | Ha dato ragione agli imbecilli doveva fregarsene
Luca Bizzarri si schiera di nuovo in difesa di Andrea Pucci, criticando la sua decisione di ritirarsi da Sanremo. Nel podcast
Luca Bizzarri difende ancora Andrea Pucci nel podcast Non hanno un amico: "Ha sbagliato a ritirarsi da Sanremo, non bisogna dare ragione agli imbecilli". Poi attacca i politici che si immischiano nella satira.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lo squalo bianco ha un “buco” sul fianco, ma sembra fregarsene: tutta la forza di questi predatori in un video
Un video mostra un squalo bianco con una ferita sul fianco, che lascia visibile parte delle branchie.
Meloni insiste sul caso Pucci a Sanremo e difende la “satira” su Schlein: “Si può fare solo contro di me?”
Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci a Sanremo, difendendo la sua satira contro Schlein.
