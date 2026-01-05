Lo squalo bianco ha un buco sul fianco ma sembra fregarsene | tutta la forza di questi predatori in un video
Un video mostra un squalo bianco con una ferita sul fianco, che lascia visibile parte delle branchie. Nonostante la ferita, l'animale si muove con sicurezza e naturalezza nel suo ambiente naturale. Questa immagine evidenzia la resilienza e la forza di questi predatori marini, offrendo uno sguardo realistico sulla loro sopravvivenza quotidiana.
Un breve video mostra un squalo bianco con una ferita profonda sul fianco che lascia intravedere le branchie. Il predatore nuota però tranquillamente e sembra essere in forma, dimostrando tutta la resilienza di questi straordinari animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
