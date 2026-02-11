Loyola | Ho scelto Pisa grazie ai consigli e al confronto con Maripan

Oggi il Pisa ha presentato il suo nuovo centrocampista difensivo, Felipe Loyola. Durante la cerimonia, Loyola ha spiegato di aver scelto Pisa dopo aver parlato con Maripan, che gli ha dato consigli utili. Il giocatore si è detto felice di arrivare in una squadra che gli può offrire l’opportunità di crescere e di mettersi subito in gioco.

Nel giorno della presentazione ufficiale, Felipe Loyola è stato introdotto dal Pisa come nuovo centrocampista difensivo. Il giocatore cileno ha illustrato le ragioni dell’arrivo in Toscana, sottolineando la fiducia mostrata dalla dirigenza e i consigli ricevuti dai colleghi cileni, con l’obiettivo chiaro di contribuire a una stagione competitiva e all’insegna della salvezza. L’operazione viene descritta come una tappa centrale nello sviluppo della squadra e come un contributo richiesto dal gruppo per affrontare le sfide del campionato con intensità e determinazione. La differenza principale riscontrata riguarda l’intensità, la fisicità e l’impianto tattico tipico della massima categoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oggi il Pisa ha presentato ufficialmente il nuovo centrocampista Felipe Loyola.

Il calciomercato del Pisa prosegue con molte novità a gennaio, segnando un’intensa sessione di acquisti e cessioni.

