Pisa la conferenza stampa di presentazione di Loyola | In tanti mi hanno consigliato di venire qui ho parlato con Maripan e…

Oggi il Pisa ha presentato ufficialmente il nuovo centrocampista Felipe Loyola. Durante la conferenza stampa, Loyola ha spiegato che tanti gli hanno consigliato di venire a giocare in questa squadra. Ha aggiunto di aver parlato con Maripan prima di decidere e di essere felice di essere arrivato in Toscana.

