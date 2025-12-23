La Camminata dei Babbo Natale giunge alla nona edizione Fra i partecipanti l' ex campionessa di pugilato Simona Galassi

La nona edizione della Camminata dei Babbo Natale si svolgerà venerdì 26 dicembre, alle 10.30, dal parco urbano Franco Agosto. Organizzata dal Lions Club Forlì Host e dal Leo Club, questa iniziativa invita i partecipanti a una passeggiata in tema natalizio. Tra i presenti, anche l'ex campionessa di pugilato Simona Galassi. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e tradizione nel rispetto delle normative vigenti.

