La Camminata dei Babbo Natale giunge alla nona edizione Fra i partecipanti l' ex campionessa di pugilato Simona Galassi
La nona edizione della Camminata dei Babbo Natale si svolgerà venerdì 26 dicembre, alle 10.30, dal parco urbano Franco Agosto. Organizzata dal Lions Club Forlì Host e dal Leo Club, questa iniziativa invita i partecipanti a una passeggiata in tema natalizio. Tra i presenti, anche l'ex campionessa di pugilato Simona Galassi. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e tradizione nel rispetto delle normative vigenti.
Venerdì 26 dicembre, alle 10.30, dal parco urbano Franco Agosto, partirà la tradizionale Camminata dei Babbo Natale organizzata dal Lions Club Forlì Host e dal Leo Club, giunta alla IX edizione. Fra i partecipanti ha assicurato la presenza Simona Galassi, già campionessa europea di pugilato pesi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
