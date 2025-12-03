Bolzano telecamere intelligenti fuori legge | il Garante ferma il monitoraggio targhe e richiama la PA alla legalità

Il Garante per la privacy blocca il sistema ANPR della Provincia di Bolzano: cancellazione dei dati, stop ai dispositivi e sanzione da 32 mila euro. Un caso che riaccende il tema del limite alla tecnologia pubblica. Un progetto ambizioso che supera il confine della legge Il sistema di monitor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bolzano telecamere intelligenti fuoriStop alle telecamere intelligenti a Bolzano, il Garante blocca il sistema di ripresa del traffico: “La targa è un dato personale” - Un progetto ambizioso, certo, ma privo di una cornice normativa adeguata a sorreggere un monitoraggio così capillare. Riporta msn.com

