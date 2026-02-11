Lotito a Bologna per sostenere Sarri in panchina

Lotito si presenta a Bologna per mostrare vicinanza alla squadra e a Sarri. Il presidente ha seguito da vicino gli allenamenti e si è fermato a parlare con alcuni giocatori. La sua presenza sottolinea la volontà di spingere il team verso risultati importanti in questa fase delicata del campionato.

In un momento cruciale della stagione, la Lazio riceve un sostegno concreto dall'alto: la presenza del presidente Lotito agli incontri fuori casa, fino al Dall'Ara, dove si disputa il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. La scelta evidenzia l'impegno del club verso l'obiettivo della competizione e sostiene il gruppo guidato da Sarri. La partecipazione di Lotito alla trasferta di Bologna segue quella già avvenuta a Torino, dove era presente all'Allianz Stadium per Lazio–Juventus. La sua decisione di restare accanto al gruppo durante il match di Coppa Italia contro il Bologna invia un chiaro segnale di supporto costante, un comportamento che non si registrava da tempo per due trasferte di seguito.

