Lazio Lotito al fianco di Sarri | il presidente biancoceleste sarà presente anche a Bologna
Claudio Lotito sarà a Bologna per sostenere Sarri e la squadra. Il presidente biancoceleste non si ferma e conferma la sua presenza in trasferta, dimostrando ancora una volta il suo impegno diretto nel supportare la Lazio in ogni occasione.
Approfondimenti su Lazio Bologna
Lazio, ci sarà lui al centro dell’attacco biancoceleste contro la Juventus? La possibile scelta di Sarri
La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus e ancora non è chiaro chi giocherà al centro dell’attacco.
Sarri Lazio, intervento al cuore riuscito al tecnico biancoceleste che tornerà alla guida della squadra nei prossimi giorni. Il comunicato
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha subito un intervento al cuore che si è concluso con successo.
Ultime notizie su Lazio Bologna
Argomenti discussi: La strategia di Lotito, al fianco della Lazio; Lotito, siamo alle battute finali su documenti per il Flaminio. Gualtieri, auspico che la Lazio abbia la sua casa; Juve-Lazio, sugli spalti si rivede anche Lotito: mancava in trasferta da quasi un anno; Romagnoli-Lazio è scontro totale, parla l'agente: Ci hanno chiesto di rinunciare a tre stipendi. Lotito...
Lotito non molla la Lazio, anzi ‘raddoppia’: presenza confermata a Bologna accanto a Sarri, i dettagliLotito non molla la Lazio, anzi ‘raddoppia’: presenza confermata a Bologna accanto a Sarri, i dettagli Claudio Lotito continua a seguire da vicino la Lazio anche in trasferta. Dopo la presenza all’All ... calcionews24.com
La strategia di Lotito, al fianco della LazioCambio di strategia comunicativa e primo doppio passo. Dopo il blitz di domenica allo Stadium, Lotito è atteso stasera a Bologna per stare di nuovo al fianco della Lazio. Ormai anche ... ilmessaggero.it
Anche da Palazzo Chigi chiedono a Lotito di vendere la Lazio: ha firmato la petizione online pure Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa e uomo di fiducia di Meloni - facebook.com facebook
" #Lotito si faccia da parte: i laziali gliene sarebbero grati, rendendole i giusti meriti": ci sono più di 39 mila persone che pensano che Lotito dovrebbe vendere la #Lazio. Sono più dei tifosi abbonati alla stagione. #calcio x.com
