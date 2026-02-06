Milano-Cortina per cosa si allenano le due atlete tedesche | sfottò all' Italia

Le atlete tedesche si allenano con una battuta rivolta all’Italia. Durante gli allenamenti, hanno scherzato sugli stereotipi italiani, come la loro gestualità e le usanze. Le parole hanno fatto discutere tra gli spettatori e gli altri atleti presenti.

Sfottò delle atlete tedesche all'Italia: in attesa delle gare, c'è chi non perde occasione per scherzare sugli stereotipi relativi alle usanze e alle caratteristiche degli italiani, a partire dalla forte gestualità. Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video della slittinista tedesca Dajana Eitberger e della sua compagna di squadra che si "allenano" per imparare a gesticolare all'italiana, con tanto di pesi e tarantella in sottofondo. In altri filmati, c'è anche l'avvertimento a non ordinare il cappuccino dopo mezzogiorno se non si vuole essere guardati male.

