Sci di fondo due atlete squalificate alle Olimpiadi per l’uso di scioline al fluoro | perché sono vietate

Due atlete sudcoreane sono state squalificate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Han Dasom e Lee Eui Jin sono state escluse dalla gara di sprint femminile di sci di fondo per aver usato scioline al fluoro, vietate dalla regolamentazione internazionale. La decisione arriva dopo i controlli sui materiali e cambia drasticamente gli esiti delle qualificazioni. Ora il caso apre un dibattito sul rispetto delle regole e sulle sostanze ammesse nelle competizioni.

Le sudcoreane Han Dasom e Lee Eui Jin sono state squalificate al termine delle qualificazioni femminili della sprint in tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a causa dell'utilizzo di scioline al fluoro. Al termine delle qualificazioni, infatti, gli sci delle asiatiche sono risultati positivi alla sciolina al fluoro, una sostanza che è stata vietata dalla FIS già dalla stagione agonistica 2023-2024, dunque da oltre due anni: si tratta di una sorta di doping tecnologico, un po' come i costumi in poliuretano nel nuoto. Il fluoro, infatti, riduce l'attrito degli sci con la neve, migliorando la scorrevolezza: in realtà la sostanza è vietata non tanto per il vantaggio che ne deriva, quanto per l'impatto tossico sull'ambiente.

