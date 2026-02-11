Lorelay riapre, sorpresa tra i clienti. Dopo mesi di incertezza, la gelateria di Loredana Tarquini ha annunciato sui social che non chiuderà definitivamente, ma si prenderà una pausa solo fino ad aprile. La titolare ha scritto che torneranno per un’altra estate, lasciando aperta la speranza di rivedere il locale attivo tra pochi mesi. La notizia ha sorpreso chi temeva la chiusura definitiva dopo oltre 20 anni di attività.

Era notizia di qualche mese fa quella della chiusura dopo oltre 20 anni della gelateria Lorelay, e invece alle porte della preparazione della prossima stagione la titolare Loredana Tarquini fa dietro-front: "Ci rivediamo ad aprile" scrive sui social, annunciando in maniera informale ma ufficiosa la riapertura dell’attività per un’altra estate insieme. Non sono mancate le reazioni positive dei clienti più affezionati, già pronti a tornare da Loredana, di cui sono da sempre riconosciute competenza e professionalità. "Nessuna trattativa seria è andata a buon fine, dunque per amore del mio lavoro e della gelateria ho deciso di proseguire per un’altra stagione - spiega la titolare - prendo questa scelta con la speranza che qualche gelatiere capisca le potenzialità del nostro lungomare sud e decida di investirci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lorelay non chiude: "Ci vediamo ad aprile"

