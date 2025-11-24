Xi sente Trump | Sosteniamo gli sforzi sull’Ucraina Taiwan? Serve diplomazia Il tycoon | Ad aprile ci vediamo in Usa
Mentre i capi della diplomazia americana, europea, russa e ucraina continuano a confrontarsi per riuscire a chiudere nel più breve tempo possibile le trattative per la firma di un piano di pace tra Mosca e Kiev, Donald Trump si sente con un altro attore solo apparentemente defilato, ma determinante per le sorti della guerra e per gli equilibri internazionali: il presidente cinese Xi Jinping. E proprio il leader asiatico, secondo quanto si apprende dalla tv di Stato CCTV, “ha sottolineato che la Cina sostiene tutti gli sforzi profusi per la pace e auspica che tutte le parti continuino a ridurre le loro divergenze e a raggiungere un accordo di pace equo, duraturo e vincolante il prima possibile per risolvere questa crisi alla radice”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Meloni sente Trump su pace in Ucraina: No a controproposta, lavoriamo al suo piano Vai su X
Agenzia Vista. . Meloni sente Trump su pace in Ucraina: No a controproposta, lavoriamo al suo piano - facebook.com Vai su Facebook
Xi sente Trump: “Cina sostiene sforzi per la pace in Ucraina” - A meno di un mese dal loro incontro a Busan in Corea del Sud nel corso del vertice Apec, oggi lunedì 24 novembre c'è stata una nuova telefonata tra il ... Scrive msn.com
Telefonata tra Xi e Trump: «Pechino sostiene gli sforzi per la pace in Ucraina. Il ritorno di Taiwan alla Cina importante» - Il futuro di Taiwan «è una parte importante dell'ordine internazionale del dopoguerra», ha detto il leader cinese. Secondo msn.com
Xi Jinping: “Appoggio Cina a Trump per pace in Ucraina”. Poi il diktat su Taiwan - Contatto telefonico tra Xi Jinping e Trump: tensioni su Taiwan, la necessità di cooperazione ma anche l'appoggio sulla pace in Ucraina. newsmondo.it scrive