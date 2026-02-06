Frontini sul parcheggio interrato al Sacrario | Impossibile con il Pnrr Micci | Una scusa diversa ogni volta

La discussione sulla gestione dei fondi Pnrr a Viterbo si accende di nuovo. Durante il consiglio comunale, i consiglieri hanno sollevato dubbi sul progetto del parcheggio multipiano di via San Biele. Frontini ha ribadito che con il Pnrr è impossibile realizzare l’opera, mentre Micci ha risposto che ogni volta si inventano una scusa diversa. La polemica si infiamma tra chi difende l’utilizzo dei fondi e chi mette in dubbio le promesse dell’amministrazione.

Dalla discussione sul futuro progetto del parcheggio multipiano di via San Biele a Viterbo, c'è stato un ampio spazio per il dibattito sulla gestione dei fondi Pnrr da parte della giunta Frontini. Si è tornati indietro di qualche anno con un "flashback", riportando le lancette a quando.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

