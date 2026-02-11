L' ombra di Cosa nostra etnea sull' Ucciardone | 40 anni fa il Maxiprocesso che svelò l' asse Palermo-Catania

Il 10 febbraio 1986, nell’aula bunker dell’Ucciardone, iniziò il Maxiprocesso di Palermo. Quella giornata segnò l’inizio di un processo storico che portò in tribunale 475 imputati. Fu il primo passo a svelare come Cosa Nostra fosse organizzata, con una struttura unitaria e verticistica. Per la prima volta, si vide l’ombra della mafia etnea e palermitana mettere in luce i suoi segreti più nascosti.

Prima del 1986, la mafia era raccontata come una serie di faide tra pastori o piccoli clan locali. Il grande dibattimento nell'aula bunker dimostrò che esisteva invece un'alleanza solida tra i Corleonesi di Totò Riina e il clan di Nitto Santapaola. Dossier ne ricostruisce il patto di sangue, dalla strage della Circonvallazione alle rivelazioni di Calderone Era il 10 febbraio 1986 quando nell'aula bunker dell'Ucciardone si svolgeva la prima udienza del Maxiprocesso di Palermo che portò alla sbarra 475 imputati, svelando per la prima volta la struttura unitaria e verticistica di Cosa Nostra.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Quaranta anni dopo l’apertura del maxiprocesso, Pietro Grasso torna nell’aula bunker dell’Ucciardone.

Quaranta anni fa si apriva il maxiprocesso alla mafia, un procedimento che cambiò per sempre il modo di combattere Cosa Nostra.

