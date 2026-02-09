Il Maxiprocesso fa 40 anni Cracolici | Ricordiamoci cosa era diventata Palermo tenere alta la tensione civile

Quaranta anni dopo l’apertura del maxiprocesso, Pietro Grasso torna nell’aula bunker dell’Ucciardone. Domani, alle 17, ricorderà quei giorni in cui si giudicavano i boss più potenti di Cosa Nostra e si cercava di fare luce su un pezzo di storia difficile di Palermo. Cracolici invita a non dimenticare come la città sia cambiata da allora e a mantenere alta la tensione civile.

A quarant’anni dall’apertura del maxiprocesso, domani, 10 febbraio alle ore 17, Pietro Grasso tornerà nell’aula bunker dell’Ucciardone dove vennero giudicati i personaggi più potenti e più importanti di Cosa nostra. In quel dibattimento, presieduto da Alfonso Giordano, Grasso ricopriva il ruolo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Maxiprocesso CosaNostra Il Maxiprocesso 40 anni dopo: i boss tornati a comandare a Palermo e i tesori ancora nascosti Quarant’anni dopo il Maxiprocesso, la mafia a Palermo sembra più forte di prima. 40 anni dal maxiprocesso: a Palermo centinaia di studenti nell'aula bunker per l'anniversario Oggi a Palermo si sono ritrovati centinaia di studenti, insegnanti, magistrati e forze dell’ordine per ricordare i 40 anni dal maxiprocesso contro la mafia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Maxiprocesso CosaNostra Argomenti discussi: Quarant'anni fa il Maxiprocesso alla mafia: Addiopizzo digitalizza 16 mila pagine dell'udienza (consultabili gratuitamente); Il Maxiprocesso 40 anni dopo: i boss tornati a comandare a Palermo e i tesori ancora nascosti; Maxi. Il grande processo alla mafia; Maxiprocesso 40 anni dopo, Pietro Grasso torna nell’aula bunker. A 40 anni dal Maxiprocesso a Cosa nostra: centinaia di studenti nell’aula bunker per l’anniversarioEra il 10 febbraio 1986. Pubblico e giornalisti si misero in fila per assistere all'apertura di un dibattimento dal grande eco mediatico ... ilsicilia.it Il Maxiprocesso compie 40 anni, centinaia di studenti all’aula bunkerIl Maxiprocesso prese inizio il 10 febbraio 1986 a Palermo con 475 imputati. Il procedimento si concluse il 30 gennaio 1992 con la sentenza definitiva della Corte di Cassazione: 19 ergastoli e pene ... livesicilia.it 40 anni dal maxiprocesso: centinaia di studenti nell'aula bunker per anniversario Presentato progetto realtà virtuale che prevede anche digitalizzazione atti. (ANSA) facebook Mafia, 40 anni fa il maxiprocesso di Palermo: «Addiopizzo» digitalizza 16mila pagine dell'udienza (consultabili gratuitamente) x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.