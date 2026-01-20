Lunedì 22 gennaio 2026 alle ore 21, allo Spazio Rossellini di Roma, si terrà l’anteprima nazionale dello spettacolo di danza Argus – nuovi dispositivi di salvataggio. Un’occasione per esplorare come la danza possa rappresentare un mezzo di salvezza e riflessione. L’evento si inserisce in un percorso di approfondimento sulle pratiche artistiche come strumenti di espressione e resistenza.

Cosa: Anteprima nazionale dello spettacolo di danza Argus – nuovi dispositivi di salvataggio. Dove e Quando: Spazio Rossellini, Roma; giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 21.00. Perché: Una riflessione profonda sul senso di comunità e sulla solidarietà umana ispirata al capolavoro di Géricault. Il panorama coreutico contemporaneo si arricchisce di una nuova, attesissima tappa con il debutto in anteprima nazionale di Argus – nuovi dispositivi di salvataggio, l’ultimo progetto firmato da Balletto Civile. L’appuntamento, fissato per giovedì 22 gennaio 2026 presso lo Spazio Rossellini di Roma, si inserisce nella cornice di CIKOREA 2026 AMARA LA DANZA, un’iniziativa realizzata in stretta sinergia con Carrozzerie N. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Argus: la danza come dispositivo di salvezza allo Spazio Rossellini

