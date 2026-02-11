Trieste e Gorizia occupazione jugoslava e il terrore comunista Il libro di Biloslavo
Venerdì alle 18, nella Sala Ex Refettorio di via Boccaleone 19, Fausto Biloslavo presenta il suo nuovo libro “Le pagine strappate della storia”. Il giornalista racconterà le vicende dell’occupazione jugoslava e del terrore comunista vissuti nelle città di Trieste e Gorizia. Un’occasione per conoscere aspetti poco noti di un passato ancora presente.
Venerdì, alle 18, nella Sala Ex Refettorio via Boccaleone 19, il giornalista e scrittore Fausto Biloslavo presenterà il suo ultimo libro ’ Le pagine strappate della storia. L’ occupazione jugoslava di Trieste e Gorizia e il terrore comunista sul confine orientale’, opera con pagine inedite e altre da riscoprire in libreria dal 10 febbraio. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza e al quale intervengono personalità del mondo culturale e rappresentanti delle associazioni di esuli, è organizzato dal “ Comitato 10 Febbraio ”, associazione nazionale del Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe che ha lo scopo di aiutare i giovani a non dimenticare https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
