Corte Costituzionale sulle locazioni turistiche | i Comuni possono imporre limiti
La recente decisione della Corte Costituzionale apre nuove prospettive per le locazioni turistiche in Italia. Con il deposito della sentenza del 16 dicembre, i Comuni acquisiscono maggiore potere di regolamentazione, potendo imporre limiti alle attività ricettive. Un passo importante che potrebbe influenzare il settore e le politiche locali, ridefinendo il rapporto tra turismo e comunità.
Martedì scorso, 16 dicembre, la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con cui ha respinto il ricorso governativo contro una legge della Regione Toscana in materia di turismo. Una decisione vista come un punto di svolta anche dal Comune di Verona.La Consulta ha infatti ribadito che la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
