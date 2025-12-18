La recente decisione della Corte Costituzionale apre nuove prospettive per le locazioni turistiche in Italia. Con il deposito della sentenza del 16 dicembre, i Comuni acquisiscono maggiore potere di regolamentazione, potendo imporre limiti alle attività ricettive. Un passo importante che potrebbe influenzare il settore e le politiche locali, ridefinendo il rapporto tra turismo e comunità.

© Veronasera.it - Corte Costituzionale sulle locazioni turistiche: i Comuni possono imporre limiti

Martedì scorso, 16 dicembre, la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con cui ha respinto il ricorso governativo contro una legge della Regione Toscana in materia di turismo. Una decisione vista come un punto di svolta anche dal Comune di Verona.La Consulta ha infatti ribadito che la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: La Corte costituzionale boccia il decreto di Salvini che limita i servizi di Ncc per tutelare i taxi: «Non spetta allo Stato imporre vincoli»

Leggi anche: Affitti brevi, respinto il ricorso del Governo contro la legge toscana: i Comuni potranno imporre limiti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Affitti brevi, dalla Consulta disco verde ai limiti dei Comuni; Affitti brevi, la Corte Costituzionale respinge il ricorso del governo sulla legge della Toscana. Ecco cosa cambia; Affitti brevi, la Consulta dà ragione alla Toscana: rigettato il ricorso del governo; Affitti brevi: la Consulta conferma i limiti imposti dai Comuni.

Affitti brevi, la Corte Costituzionale respinge il ricorso del governo sulla legge della Toscana. Ecco cosa cambia - La legge regionale toscana consente ai comuni di introdurre limiti specifici per le locazioni turistiche brevi. milanofinanza.it