Bergamo al via il progetto Seven for 7 Cities

A Bergamo parte il progetto “Seven for 7 Cities”, un’idea che unisce musica classica e impegno sociale. La Società del Quartetto ha dato il via a questa iniziativa che coinvolge diverse città, tra cui appunto Bergamo. Il progetto punta a portare la musica nelle piazze e nelle scuole, cercando di avvicinare più persone possibile al mondo classico. L’obiettivo è creare momenti di condivisione e di cultura, rendendo la musica un elemento accessibile a tutti.

Bergamo. “Sonata for 7 Cities” è il nuovo progetto che unisce musica classica a un forte impegno sociale: iniziativa che coinvolge tante città, tra queste anche Bergamo, in collaborazione con la Società del Quartetto. La f ondazione comunità bergamasca ha vinto un bando che gli ha permesso di sostenere iniziative con ri levanza sociale. Questo progetto, ideato dal pianista Filippo Gorini, nasce da un messaggio del presidente e direttore artistico della Società del Quartetto, Marco Mazzoleni e destinato all’assessora alle politiche sociali Marcella Messina. Il direttore artistico ha quindi presentato la progettualità, spinta a sollecitare le politiche sociali a riflettere su quali potessero essere i luoghi di realizzazione, e i luoghi di integrazione tra il mondo e la cultura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

