Giorno Memoria applauso per Mattarella al termine del suo discorso al Quirinale – Il video

Da open.online 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del suo discorso al Quirinale, il presidente Mattarella riceve un lungo applauso da parte dei presenti. È stato un momento di commozione e rispetto, con il pubblico che ha mostrato gratitudine per le parole pronunciate in occasione del Giorno della Memoria.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 L'applauso per il Presidente Mattarella al termine del suo discorso al Quirinale in occasione del Giorno della Memoria. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Giorno Memoria, applauso per Mattarella al termine del suo discorso al Quirinale

Al Quirinale, il presidente Mattarella riceve un lungo applauso alla fine del suo discorso per il Giorno della Memoria.

