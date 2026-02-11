LIVE Speed skating 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA | via alla gara

Questa sera allo Speed Skating Stadium di Milano si svolge la gara dei 1000 metri uomini alle Olimpiadi. La competizione è iniziata alle 18.30 con la partenza di Francesco Betti. Gli atleti si sfidano sulla pista, mentre gli appassionati seguono la diretta in attesa di scoprire chi salirà sul podio. La tensione è alta, e i primi tempi stanno già facendo salire l’adrenalina tra il pubblico presente e da casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Si comincia allo Speed skating Stadium. Parte Francesco Betti. 18.27 Ci si preparare alle gare al Milano Speed Skating Stadium, ricordando che Daniele Di Stefano sarà nella quinta batteria col canadese Laurent Dubreuil. 18.25 Francesco Betti aprirà le danze, accoppiato nella prima heat col canadese Anders Johnson. 18.23 Tutti contro l'americano, dunque, in una delle gare più attese di questi Giochi: il cronometro dirà se il nuovo dominatore saprà confermare i pronostici o se il chilometro olimpico regalerà l'ennesimo colpo di scena. 18.19 Il campione mondiale sprint 2024 Ning Zhongyan affronterà l'americano Conor McDermott-Mostowy, mentre il tre volte campione olimpico giovanile Finn Sonnekalb se la vedrà con Cooper McLeod.

