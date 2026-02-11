LIVE Speed skating 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA | Di Stefano può stupire Stolf favorito

Buona sera a tutti. Alle 18:00 inizia la gara di speed skating sui 1000 metri maschili al Milano Speed Skating Stadium, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di Stefano potrebbe sorprendere, mentre Stolf parte come favorito. La competizione è pronta a regalare emozioni fin dai primi minuti.

Il programma e la startlist dei 1000 metri maschili delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dei 1000 metri maschili di speed skating in programma al Milano Speed Skating Stadium, valevoli per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 18.

Oggi Jordan Stolz corre per la prima volta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

While China's short track speed skating team faced a heartbreaking setback in the mixed team relay final at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, the disappointment should not overshadow the squad's resilience or potential for redemption in the re - facebook.com facebook

Rho & Olanda in the Olympic spotlight . Home to the Olympic speed skating stadium, #Rho now hosts a unique exhibition exploring Olympic roots, Dutch ice culture & the evolution of speed skating—through photos, films, original artifacts and stories like th x.com