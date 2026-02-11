LIVE Speed skating 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA | Di Stefano comanda! Si ricomincia

La gara di speed skating sui 1000 metri uomini alle Olimpiadi è ripresa con Di Stefano in testa. Odor e Michalski sono finiti dietro, dopo essersi toccati e danneggiati a vicenda. La corsa continua tra sorprese e colpi di scena, mentre i concorrenti spingono al massimo per la medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 Odor e Michalski si danneggiano tra loro e finiscono dietro a Di Stefano. 12° l'austriaco in 1'09?57, che probabilmente sarà squalificato, mentre 15° in 1'10?02 il polacco. 19.15 Adesso sarà il turno dell'austriaco Odor e il polacco Michalski. 19.10 Di seguito l'ordine dei partenti: 9 I ODOR Gabriel AUT O MICHALSKI Piotr POL 10 I NONOMURA Taiyo JPN O NUIS Kjeld NED 11 I WENNEMARS Joep NED O LIAN Ziwen CHN 12 I McDERMOTT-MOSTOWY Conor USA O NING Zhongyan CHN 13 I SONNEKALB Finn GER O McLEOD Cooper USA 14 I STOLZ Jordan USA O de BOO Jenning NED 15 I LIIV Marten EST O ZUREK Damian POL

