Buongiorno a tutti gli appassionati di sport. Oggi si corre la finale dei 1000 metri femminili di speed skating a Milano Cortina 2026. Le atlete sono pronte a scendere in pista per conquistare il primo oro olimpico per l’Olanda, che punta forte su questa gara. La diretta inizia ora, seguiteci per tutti gli aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dei 1000 metri Speed skating femminili dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. La gara, che si correrà nell’impiano Milano Speed Skating Arena di Rho fiere, si preannuncia uno scontro interno allo squadrone olandese, ma occhio alle possibili sorprese. L’Italia ha cominciato queste olimpiadi di casa con dei risultati stellari nello Speed Skating! Al favoloso oro di Lollobrogida sui 3000 metri, si è aggiunto lo splendido bronzo del giovane Riccardo Lorello sui 5000 metri. Le carte da giocare per la nazionale azzurra sono ancora molte: dalle mass start alle gara a squadre, dai 10000 mila metri di Ghiotto alla possibile doppietta di Lollobrigida nei 5000. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: sarà primo oro per l’Olanda?

Oggi il ghiaccio del Milano Ice Park si anima con le gare di speed skating.

La velocità di Francesca Lollobrigida ha conquistato il pubblico e il podio alle Olimpiadi.

