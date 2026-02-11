LIVE Speed skating 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA | Di Stefano comanda! Ora pausa del rifacimento del ghiaccio

Questa sera la gara di speed skating sui 1000 metri uomini alle Olimpiadi tiene tutti con il fiato sospeso. Di Stefano ha preso il comando, ma ormai è solo una posizione provvisoria. Dopo la pausa per il rifacimento del ghiaccio, scenderanno in pista i migliori della classifica mondiale e tutto può ancora cambiare. La gara riprende tra poco, e gli occhi sono puntati sui protagonisti.

19.00 Chiaramente, è una graduatoria molto provvisoria, in quanto dopo la pausa di rifacimento del ghiaccio gareggeranno i migliori della classifica mondiale. 18.57 Di conseguenza, alla pausa del rifacimento del ghiaccio c'è un azzurro a guidare le fila della graduatoria, ovvero Daniele Di Stefano in 1'08?17 a precedere di 0?04 il canadese Dubrueil e di 0?36 il coreano Kyung. 14° al momento Betti in 1'10?18. 18.56 Finiscono dietro anche il tedesco Dombek e il polacco Kania a Di Stefano, col teutonico autore del crono di 1'09?19 e il polacco di 1'09?58, rischiando anche la caduta.

