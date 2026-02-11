LIVE Speed skating 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA | Di Stefano comanda! Ora pausa del rifacimento del ghiaccio

Da oasport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera la gara di speed skating sui 1000 metri uomini alle Olimpiadi tiene tutti con il fiato sospeso. Di Stefano ha preso il comando, ma ormai è solo una posizione provvisoria. Dopo la pausa per il rifacimento del ghiaccio, scenderanno in pista i migliori della classifica mondiale e tutto può ancora cambiare. La gara riprende tra poco, e gli occhi sono puntati sui protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Chiaramente, è una graduatoria molto provvisoria, in quanto dopo la pausa di rifacimento del ghiaccio gareggeranno i migliori della classifica mondiale. 18.57 Di conseguenza, alla pausa del rifacimento del ghiaccio c’è un azzurro a guidare le fila della graduatoria, ovvero Daniele Di Stefano in 1’08?17 a precedere di 0?04 il canadese Dubrueil e di 0?36 il coreano Kyung. 14° al momento Betti in 1’10?18. 18.56 Finiscono dietro anche il tedesco Dombek e il polacco Kania a Di Stefano, col teutonico autore del crono di 1’09?19 e il polacco di 1’09?58, rischiando anche la caduta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live speed skating 1000 metri uomini olimpiadi in diretta di stefano comanda ora pausa del rifacimento del ghiaccio

© Oasport.it - LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: Di Stefano comanda! Ora pausa del rifacimento del ghiaccio

Approfondimenti su Speed Skating 1000 Metri

LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: Di Stefano può stupire

LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: Di Stefano può stupire, Stolf favorito

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Speed Skating 1000 Metri

Argomenti discussi: LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: vittoria straordinaria di Leerdam! I Paesi Bassi si sbloccano con una doppietta; Jutta Leerdam, oro e record olimpico nei 1000 metri: rivivi il LIVE; LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: Di Stefano può stupire; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali.

LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: via alla garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 E' tempo della quarta batteria con il coreano Koo Kyung-Min e il danese Bjorn Magnussen. 18.38 Il canadese ... oasport.it

live speed skating 1000LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: vittoria straordinaria di Leerdam! I Paesi Bassi si sbloccano con una doppiettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La DIRETTA LIVE della gara dei 1000 metri di speed skating femminile ... oasport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.