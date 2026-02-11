LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Voetter Oberhofer sognano dopo la prima manche

Dopo la prima manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Voetter e Oberhofer sono in testa, sognano la medaglia d’oro. Intanto, i polacchi Domowicz e Piwkowska si preparano per la seconda run, sperando di migliorare il loro punteggio. La gara è aperta e le emozioni sono già alle stelle.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 È il momento del doppio polacco composto da DomowiczPiwkowska. 17.10 Dietroooo. Un errore in partenza per le tedesche, che poi non trovano la linea perfetta nella prima curva del labirinto. EitbergerMatschina recuperano nel finale in cui sono molto veloci e chiudono a 22 millesimi dalle italiane. 17.10 Primo momento della verità: tocca a EitbergerMatschina. 17.09 Le ucraine sono quinte ad 1.072 di ritardo. 17.08 Partite SteskivMokh 17.07 Terza posizione per le lettoni con 390 millesimi da VoetterOberhofer. RobeznieceBogdanova pagano tanti errori lungo tutta la discesa.

