LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | ottima terza manche di Voetter Oberhofer
Questa mattina le gare di slittino alle Olimpiadi sono entrate nel vivo con le prove del doppio femminile. Dopo una buona terza manche, la coppia tedesca VoetterOberhofer si avvicina alle prime posizioni, mentre la classifica rimane molto aperta. I risultati aggiornati mostrano come ogni curva possa fare la differenza, e gli atleti continuano a spingere al massimo per salire sul podio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Questa la classifica della terza manche delle prove del doppio femminile: 1 Dajana Eitberger Magdalena Matschina GER 53.050 +0.000 2 Selina Egle Lara Michaela Kipp AUT 53.064 +0.014 3 Andrea Voetter Marion Oberhofer ITA 53.182 +0.132 4 Chevonne Forgan Sophia Kirkby USA 54.054 +1.004 5 Olena Stetskiv Oleksandra Mokh UKR 54.331 +1.281 6 Beattie Podulsky Kailey Allan CAN 54.335 +1.285 7 Raluca Stramaturaru Mihaela-Carmen Manolescu ROU 54.346 +1.296 8 Adikeyoumu Gulijienaiti Jiaying Zhao CHN 54.375 +1.325 9 Nikola Domowicz Dominika Piwkowska POL 54. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per Voetter/Oberhofer
Inizia la terza manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi.
LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: debuttano Voetter/Oberhofer
Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con le prime prove di slittino doppio femminile.
