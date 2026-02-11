LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | Voetter Oberhofer in testa dopo la prima manche!

Questa mattina i nostri atleti sono scesi in pista per la prima manche delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Voetter e Oberhofer si sono qualificati in testa, lasciando gli avversari a distanza. La gara si fa interessante e il pubblico segue con attenzione ogni movimento, sperando in buone notizie per l’Italia. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

