LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Voetter Oberhofer da sogno attesa per la prima manche maschile

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’attesa si concentra sulla prima manche del doppio maschile di slittino. Voetter e Oberhofer hanno fatto subito sognare i tifosi con una prova convincente, mentre la concorrenza si fa agguerrita. Lettoni, tedeschi, austriaci e statunitensi hanno mostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsi le medaglie. I tempi delle prove indicano che sarà una sfida serrata fino all’ultimo.

17.47 La concorrenza per le medaglie sembra essere molto agguerrita con i lettoni Martins BotsRoberts Plume che hanno dimostrato un buon feeling con questo budello, ed entrambi i team di Germania, Austria e Stati Uniti d'America, i quali hanno fatto vedere sprazzi di grande velocità in prova. 17.44 Entrambe le coppie italiane si presentano ai nastri di partenza di questa gara con l'obiettivo di giocarsi le medaglie. Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno vinto le prime due manche della prova, mentre nella terza si sono imposti Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.

